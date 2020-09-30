В конфликт в Карабахе не вовлечены третьи страны - помощник президента Азербайджана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев посоветовал Армении прекратить оккупацию азербайджанских земель вместо того, чтобы распространять дезинформацию.
Гаджиев в интервью израильскому i24 NEWS отметил, что в карабахских конфликт не вовлечены третьи страны, есть только две стороны конфликта – Армения и Азербайджан.
«У Азербайджана и Турции многолетнее стратегическое сотрудничество, кроме того нас связывают братские узы. У наших стран серьезное сотрудничество в сфере обороны, наши войска регулярно проводят совместные учения. Хочу отметить, что в данный в конфликт, никоим образом, не вовлечены третьи страны. Это пропаганда Армении, которая пытается отвлечь внимание и поспособствовать расширению конфликта», - сказал Гаджиев, комментируя поддержку Азербайджана со стороны Турции.
Коснувшись темы с самолетом Су-25 армянских ВВС, Гаджиев отметил, что слова армянской стороны о том, что его якобы сбил турецкий истребитель, являются очередной дезинформацией.
«Мы проверили все наши радарные системы, в том числе и военные – с территории Армении не было зафиксировано ни одного взлета Су-25. Где убитый пилот? Это очередная смешная и глупая дезинформация армянской стороны. Вместо подобных дезинформационных кампаний Армении следовало бы отвести войска и прекратить оккупацию азербайджанских земель», - добавил Гаджиев.
А.Мамедов
Добыча нефти с конденсатом в РФ в сентябре выросла на 0,6%, добыча нефти может составлять 9,2 млн б/с
FESCO доставила из России в Турцию оборудование для строящейся АЭС "Аккую"
Нефть дешевеет и впервые с апреля завершает месяц в минусе, Brent - $40,41 за баррель
Disney уволит 28 тыс. сотрудников парков развлечений в США
Иностранные туристы в Азербайджане сократили в январе-августе операции с банковскими картами на 62%
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 33,5 млн человек - университет Хопкинса
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Новым премьер-министром Бельгии станет представитель фламандской либеральной партии
В Международный уголовный суд в Гааге подана петиция с требованием возбудить дело против Лукашенко, сообщает оппозиция
Большинство американцев сочли Байдена победителем по итогам дебатов с Трампом - опрос
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club обратился к предпринимателям с просьбой поддержать азербайджанскую армию.
Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори