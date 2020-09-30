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Карабахский конфликт 30.09.2020 16:32

В конфликт в Карабахе не вовлечены третьи страны - помощник президента Азербайджана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев посоветовал Армении прекратить оккупацию азербайджанских земель вместо того, чтобы распространять дезинформацию.

Гаджиев в интервью израильскому i24 NEWS отметил, что в карабахских конфликт не вовлечены третьи страны, есть только две стороны конфликта – Армения и Азербайджан.

«У Азербайджана и Турции многолетнее стратегическое сотрудничество, кроме того нас связывают братские узы. У наших стран серьезное сотрудничество в сфере обороны, наши войска регулярно проводят совместные учения. Хочу отметить, что в данный в конфликт, никоим образом, не вовлечены третьи страны. Это пропаганда Армении, которая пытается отвлечь внимание и поспособствовать расширению конфликта», - сказал Гаджиев, комментируя поддержку Азербайджана со стороны Турции.

Коснувшись темы с самолетом Су-25 армянских ВВС, Гаджиев отметил, что слова армянской стороны о том, что его якобы сбил турецкий истребитель, являются очередной дезинформацией.

«Мы проверили все наши радарные системы, в том числе и военные – с территории Армении не было зафиксировано ни одного взлета Су-25. Где убитый пилот? Это очередная смешная и глупая дезинформация армянской стороны. Вместо подобных дезинформационных кампаний Армении следовало бы отвести войска и прекратить оккупацию азербайджанских земель», - добавил Гаджиев.

А.Мамедов

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Тэги: ГАДЖИЕВ, АРМЕНИЯ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]