Малайзия присоединилась к ДЗЯО

Малайзия стала 46 государством, ратифицировавшим Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Глава МИД Малайзии Хишамуддин Хусейн подписал ратификационные грамоты на церемонии в среду в Куала-Лумпуре и передал их на хранение в ООН, сообщила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) - общественная организация, созданная в 2007 году с целью содействия утверждению и выполнению ДЗЯИ.

Таким образом, для вступления этого договора в силу осталось ратифицировать его четырем странам.

Эксперты не исключают, что это может произойти уже до конца года.

20 сентября 2017 года - в день открытия ДЗЯО для подписания к нему присоединилась 51 страна. Договор вступит в силу через 90 дней после его ратификации пятьюдесятью государствами.

Согласно договору, государство-участник обязуется никогда не разрабатывать, не приобретать и не распространять, а также не накапливать ядерное оружие.

Россия выступает против выработки ДЗЯО, считая, что эта инициатива не только не способствует ядерному разоружению, а, напротив, лишь подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такую же позицию занимают и другие члены ядерного клуба.