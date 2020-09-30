Малайзия присоединилась к ДЗЯО

Малайзия стала 46 государством, ратифицировавшим Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).
Глава МИД Малайзии Хишамуддин Хусейн подписал ратификационные грамоты на церемонии в среду в Куала-Лумпуре и передал их на хранение в ООН, сообщила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) - общественная организация, созданная в 2007 году с целью содействия утверждению и выполнению ДЗЯИ.
Таким образом, для вступления этого договора в силу осталось ратифицировать его четырем странам.
Эксперты не исключают, что это может произойти уже до конца года.
20 сентября 2017 года - в день открытия ДЗЯО для подписания к нему присоединилась 51 страна. Договор вступит в силу через 90 дней после его ратификации пятьюдесятью государствами.
Согласно договору, государство-участник обязуется никогда не разрабатывать, не приобретать и не распространять, а также не накапливать ядерное оружие.
Россия выступает против выработки ДЗЯО, считая, что эта инициатива не только не способствует ядерному разоружению, а, напротив, лишь подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такую же позицию занимают и другие члены ядерного клуба.
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