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Дальнее зарубежье 30.09.2020 23:19

Малайзия присоединилась к ДЗЯО

Малайзия стала 46 государством, ратифицировавшим Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Глава МИД Малайзии Хишамуддин Хусейн подписал ратификационные грамоты на церемонии в среду в Куала-Лумпуре и передал их на хранение в ООН, сообщила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) - общественная организация, созданная в 2007 году с целью содействия утверждению и выполнению ДЗЯИ.

Таким образом, для вступления этого договора в силу осталось ратифицировать его четырем странам.

Эксперты не исключают, что это может произойти уже до конца года.

20 сентября 2017 года - в день открытия ДЗЯО для подписания к нему присоединилась 51 страна. Договор вступит в силу через 90 дней после его ратификации пятьюдесятью государствами.

Согласно договору, государство-участник обязуется никогда не разрабатывать, не приобретать и не распространять, а также не накапливать ядерное оружие.

Россия выступает против выработки ДЗЯО, считая, что эта инициатива не только не способствует ядерному разоружению, а, напротив, лишь подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такую же позицию занимают и другие члены ядерного клуба.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ДЗЯО, РАТИФИКАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]