В Азербайджане за сутки выявлено 110 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 110 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 40 тыс. 229, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 58 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 591.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 37 тыс. 954 человек (+127 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 684 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5,469 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 115 тыс. 748 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков