В Азербайджане за сутки выявлено 110 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 110 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 40 тыс. 229, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 58 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 591.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 37 тыс. 954 человек (+127 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 684 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5,469 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 115 тыс. 748 теста на COVID-19.
Б.Рустамбеков
Армения из-за оккупации азербайджанских территорий отрезана от важных региональных экономических проектов – посол Азербайджана в РФ
Азербайджанская армия уничтожила еще 8 единиц боевой техники - Минобороны
РФ вместе с США и Францией активно занимаются темой деэскалации ситуации в Карабахе - МИД
Банки в Азербайджане получили обращения на реструктуризацию кредитов на 1,3 млрд манатов - ЦБ
Минфин США выделил займы семи авиакомпаниям и призвал продлить действие госпомощи
ЦБ Азербайджана продлил срок действия инструментов поддержки пострадавших от коронавируса предпринимателей
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Twitter заблокировал аккаунт правительства Венгрии, заявляют в Будапеште
Новым премьер-министром Бельгии станет представитель фламандской либеральной партии
В Международный уголовный суд в Гааге подана петиция с требованием возбудить дело против Лукашенко, сообщает оппозиция
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club обратился к предпринимателям с просьбой поддержать азербайджанскую армию.
Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори