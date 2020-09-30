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Карабахский конфликт 30.09.2020 17:02

Армения готовит новые провокации против Азербайджана, продолжает обстреливать населенные пункты - Алиев

Армения готовит новые провокации против Азербайджана, намерена продолжать обстреливать азербайджанские населенные пункты, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Поступающая ко мне информация показывает, что события последних трех-четырех дней не служат уроком для руководства Армении. Они готовят новые провокации, вновь хотят обстрелять наши населенные пункты и продолжают это делать. Наши потери среди мирного населения растут с каждым днем», - сказал Алиев в среду.

По его словам, по состоянию на вчерашнее утро погибли 10 мирных жителей. «По информации, предоставленной мне сегодня утром, число убитых мирных жителей достигло 13. Что это значит? Это показывает уродливое лицо армянского фашизма», - отметил он.

Алиев добавил, что азербайджанская армия никогда не воевала против мирного населения. «Мы никогда не воевали против мирного населения. Как только началось контрнаступление, я дал указание всем нашим командующим и Министерству обороны не предпринимать никаких действий против гражданского населения. Наши цели - это позиции, техника и личный состав вооруженных сил Армении. Но они стреляют по нашим деревням и городам. Они не могут противостоять нам на поле боя, они бьют по нашим деревням и городам. Но все наши граждане, живущие там, находятся. Они не отступили ни на сантиметр, и, я уверен, не сделают этого. Они уверены, что азербайджанская армия их защитит. Они с нетерпением ждут того момента, когда на оккупированных территориях будет поднят азербайджанский флаг и оккупация завершится», - сказал президент Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]