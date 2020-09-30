РФ вместе с США и Францией активно занимаются темой деэскалации ситуации в Карабахе - МИД

Россия совместно с США и Францией предпринимает активные усилия для деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"В настоящее время Российская Федерация как одна из сторон стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ вместе с США и Францией предпринимает активные усилия, направленные на деэскалацию ситуации", - сказал Руденко "Интерфаксу".

Он сообщил, что в ходе обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе на заседании СБ ООН в минувший вторник "была подчеркнута центральная роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в нагорно-карабахском урегулировании".