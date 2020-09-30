Азербайджанская армия уничтожила еще 8 единиц боевой техники - Минобороны

ВС Азербайджана в ходе продолжительных боев за освобождение оккупированных со стороны Армении территорий в среду уничтожили еще 8 единиц боевой техники, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Подразделения ВС Азербайджана за последние часы уничтожили одну реактивную установку «Ураган», один зенитный ракетный комплекс «ОСА», три гранатомета БМ-21 «Град», одну боевую машину пехоты и две гаубицы Д-20 противника в разных направлениях фронта», - подчеркивает оборонное ведомство.

Х.Насирзаде





