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Финансы 30.09.2020 17:58

ЦБ Азербайджана продлил срок действия инструментов поддержки пострадавших от коронавируса предпринимателей

Центральный банк Азербайджана продлил срок действия инструментов поддержки пострадавших от коронавируса предпринимателей до 1 января 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

Ранее данные инструменты планировалось применять до 30 сентября 2020 года.

ЦБА отмечает, что пакет инструментов включает в себя регулятивную поддержку населения, экономику и банковского сектора, сокращение расходов на платежные услуги для ряда экономических субъектов, а также меры по обеспечению беспрерывности страховых услуг и снижению негативного влияния коронавируса на участников рынка капитала

Так, в рамках данных мер будет продолжена реструктуризация ипотечных кредитов не занимающихся предпринимательской деятельностью физлиц, которые были выданы до 1 марта 2020 года за счет средств Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. При этом качество кредита не будет понижаться, информация о просрочке, связанной с пандемией, до 1 января 2021 года будет передаваться в кредитное бюро с особой пометкой, без ухудшения кредитной истории.

Регулятивная поддержка также включает в себя защиту интересов предпринимателей, напрямую пострадавших от коронавируса. В частности, не будет ухудшаться при реструктуризации до 1 января 2021 года качество кредитов предпринимателей, чьи кредитные проценты будут субсидироваться правительством. ЦБ также продолжит реструктуризацию предпринимательские кредиты, взятые за счет государственных фондов, без ухудшения их качества, а просрочка не будет влиять на кредитную историю до 1 января 2021 года.

Кроме того, банкам дан совет не начислять дополнительные проценты и пеню по пророченным кредитам, в случае если просрочка связана с пандемией.

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Тэги: ЦБ, КОРОНАВИРУС, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]