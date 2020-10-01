Носители генов неандертальцев могут переносить COVID-19 в более тяжелой форме - исследование

Европейские ученые выяснили, что гены, унаследованные от неандертальских предков, могут повысить вероятность возникновения более тяжелых последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства, согласно исследованию Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии, опубликованному в научном журнале Nature, выявлен кластер генов, который связывают с более высоким риском дыхательной недостаточности у пациентов, инфицированных коронавирусом.
Участники исследования Хьюго Зеберг и Сванте Паабо определили, что эти гены принадлежат группе, которая, вероятно, принадлежала неандертальцам. Эта группа генов, или гаплотип, обнаружена у порядка 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет.
"Поразительно, что генетическое наследие неандертальцев имеет такие трагические последствия во время существующей пандемии", - сказал Паабо.
По данным исследователей, распространенность определенной неандертальской группы генов особенно высока среди жителей Бангладеш, где носителями этого гаплотипа являются около 63% жителей.
В частности, британские исследования показали, что у людей из Бангладеш риск умереть от последствий заражения коронавирусом в два раза выше, чем у жителей других регионов Земли в целом.
Минобороны Азербайджана сообщило об артиллерийских ударах по позициям ВС Армении на оккупированных территориях
Путин и Макрон обсудили обострение обстановки в Карабахе
Минобороны Азербайджана опубликовало список уничтоженной военной техники противника
Манат подешевел к евро и рублю
Цены на нефть стабильны после скачка накануне, Brent на уровне $42,34 за баррель
ConocoPhillips сократила добычу в III квартале, возобновит программу выкупа акций на $1 млрд
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Южной Кореи планирует встретиться с главой МИД Китая и госсекретарем США
Twitter удалил 130 аккаунтов, связанных с Ираном, за попытки сорвать обсуждение дебатов в США
Сенаторы США обратились к Трампу с просьбой провести расследование инцидента с Навальным
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club обратился к предпринимателям с просьбой поддержать азербайджанскую армию.
Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори