Носители генов неандертальцев могут переносить COVID-19 в более тяжелой форме - исследование

Европейские ученые выяснили, что гены, унаследованные от неандертальских предков, могут повысить вероятность возникновения более тяжелых последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, согласно исследованию Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии, опубликованному в научном журнале Nature, выявлен кластер генов, который связывают с более высоким риском дыхательной недостаточности у пациентов, инфицированных коронавирусом.

Участники исследования Хьюго Зеберг и Сванте Паабо определили, что эти гены принадлежат группе, которая, вероятно, принадлежала неандертальцам. Эта группа генов, или гаплотип, обнаружена у порядка 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет.

"Поразительно, что генетическое наследие неандертальцев имеет такие трагические последствия во время существующей пандемии", - сказал Паабо.

По данным исследователей, распространенность определенной неандертальской группы генов особенно высока среди жителей Бангладеш, где носителями этого гаплотипа являются около 63% жителей.

В частности, британские исследования показали, что у людей из Бангладеш риск умереть от последствий заражения коронавирусом в два раза выше, чем у жителей других регионов Земли в целом.