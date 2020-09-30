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Карабахский конфликт 30.09.2020 18:07

Армения из-за оккупации азербайджанских территорий отрезана от важных региональных экономических проектов – посол Азербайджана в РФ

Армения из-за оккупации территорий Азербайджана лишена возможность участвовать в стратегически важных региональных экономических проектах, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

«Армения на сегодняшний день отрезана от участия во всех экономических проектов, которые реализуются в регионе. Почему? Потому что Армения – страна-агрессор, которая не освобождает наши территории. Почему мы должны давать ей возможность принимать участие в этих проектах?», - сказал посол в интервью телеканалу «РБК».

Дипломат считает, что единственным правильным решением нагорно-карабахского конфликта является немедленный вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Это позволит открыть границы, возобновить мирную жизнь и торговлю, а после возвращения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли будет определять статус Нагорного Карабаха.

При этом комментируя вопрос будущего статуса Карабаха, посол подчеркнул, что он может различным, «с самой высокой автономией как, например, у Татарстана в России, у которого есть свой президент, правительство, есть все кроме своей армии». Другого выхода из этой ситуации, по словам Бюльбюль оглы, нет и не может быть.

«Армянская сторона ранее предлагала провести референдум по статусу Карабаха. Мы готовы его провести, но только после того как азербайджанские беженцы вернуться на свои земли», - отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что позиция официального Баку заключается в том, что Азербайджан не нацелен захватывать чьи-либо земли. «Азербайджан действует исключительно в рамках восстановления своей территориальной целостности, принятой и утвержденной мировым сообществом, в том числе и Россией», - добавил он.

Бюльбюль оглы, отвечая на вопрос о позиции Анкары по вопросу оказания поддержки Азербайджану в разрешении конфликта, подчеркнул, что Турция является братской для Азербайджана страной. При этом президент Турции, по словам Бюльбюль оглы, «делает заявления по существу, подчеркивает, что конфликт не будет завершен, пока Армения не освободит захваченные территории».

«Международные организации официально подтверждают, нет никаких данных об участии Турции в данном конфликте», - подчеркнул Бюльбюль оглы.

Посол добавил, что турецкие истребители в военных действиях не участвовали, также как и не сирийских боевико в армии Азербайджана.

«Команда Пашиняна специально распространяет дезинформацию с целью вовлечь в конфликт Турцию и Россию. В Турции все прекрасно знают, что Армения – член ОДКБ, поэтому они не вмешиваются в боевые действия. Подчеркиваю, что бои идут на азербайджанской территории, поэтому ни ОДКБ, ни другие силы участвовать в этом конфликте не могут. Если кто-то вмешается, это будет вторжением на суверенную территорию. Только в этом случае наш союзник Турция может принять участие», - подчеркнул дипломат.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, КОНФЛИКТ


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