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Финансы 30.09.2020 18:17

Банки в Азербайджане получили обращения на реструктуризацию кредитов на 1,3 млрд манатов - ЦБ

Банки в Азербайджане по состоянию на 15 сентября 2020 года получили обращения по реструктуризации кредитов на общую сумму 1,3 млрд манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как отметили в ЦБА, из этой суммы уже реструктуризировано 85% (свыше 1,1 млрд манатов - ИФ).

Реструктуризация кредитов была предусмотрена до 30 сентября 2020 года как мера по снижению негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на экономику страны.

Согласно решению правления ЦБА, данный срок был продлен до 1 января 2021 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦБ, КРЕДИТЫ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]