Банки в Азербайджане получили обращения на реструктуризацию кредитов на 1,3 млрд манатов - ЦБ

Банки в Азербайджане по состоянию на 15 сентября 2020 года получили обращения по реструктуризации кредитов на общую сумму 1,3 млрд манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Как отметили в ЦБА, из этой суммы уже реструктуризировано 85% (свыше 1,1 млрд манатов - ИФ).
Реструктуризация кредитов была предусмотрена до 30 сентября 2020 года как мера по снижению негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на экономику страны.
Согласно решению правления ЦБА, данный срок был продлен до 1 января 2021 года.
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