ВС Армении подвергли артобстрелу город Горадиз, есть погибший и раненые

В результате попадания артиллерийского снаряда, выпущенным вооруженными силами Армении, по городу Горадиз Физулинского района Азербайджана один человек погиб и трое ранены, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.
«30 сентября в 16.00 по бакинскому времени выпущенный ВС Армении, взорвался недалеко от автозаправочной станции города Горадиз. В результате попадания снаряда, погиб Рустамов Мурад Тахир оглу 1990 года рождении и трое мирных граждан получили осколочные ранения различной степени тяжести», - сообщает Генпрокуратура.
По сообщению Генпрокуратуры, артиллерийскому обстрелу 30 сентября также подвергался Тертерский район.
«Один из снарядов попал во двор жилого дома, принадлежащий жительнице села Йеникенд Огородник Людмиле Васильевной, в результате чего была разрушена вспомогательная постройка», - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении 27-30 сентября погибли 14 мирных граждан Азербайджана, еще 46 ранены.
Б.Рустамбеков
Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent торгуется на уровне $40,79 за баррель и завершает месяц в минусе
Veolia повысила размер предложения о покупке акций Suez до 3,4 млрд евро
Банки в Азербайджане получили обращения на реструктуризацию кредитов на 1,3 млрд манатов - ЦБ
В Азербайджане за сутки выявлено 110 новых случаев COVID-19
Disney уволит 28 тыс. сотрудников парков развлечений в США
Иностранные туристы в Азербайджане сократили в январе-августе операции с банковскими картами на 62%
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Twitter заблокировал аккаунт правительства Венгрии, заявляют в Будапеште
Новым премьер-министром Бельгии станет представитель фламандской либеральной партии
В Международный уголовный суд в Гааге подана петиция с требованием возбудить дело против Лукашенко, сообщает оппозиция
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club обратился к предпринимателям с просьбой поддержать азербайджанскую армию.
Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори