ВС Армении подвергли артобстрелу город Горадиз, есть погибший и раненые

В результате попадания артиллерийского снаряда, выпущенным вооруженными силами Армении, по городу Горадиз Физулинского района Азербайджана один человек погиб и трое ранены, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

«30 сентября в 16.00 по бакинскому времени выпущенный ВС Армении, взорвался недалеко от автозаправочной станции города Горадиз. В результате попадания снаряда, погиб Рустамов Мурад Тахир оглу 1990 года рождении и трое мирных граждан получили осколочные ранения различной степени тяжести», - сообщает Генпрокуратура.

По сообщению Генпрокуратуры, артиллерийскому обстрелу 30 сентября также подвергался Тертерский район.

«Один из снарядов попал во двор жилого дома, принадлежащий жительнице села Йеникенд Огородник Людмиле Васильевной, в результате чего была разрушена вспомогательная постройка», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении 27-30 сентября погибли 14 мирных граждан Азербайджана, еще 46 ранены.

Б.Рустамбеков