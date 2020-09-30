МИД Азербайджана считает абсурдом заявления Армении об участии Турции в конфликте в Карабахе

Заявления МИД Армении об участии Турции в боестолкновениях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта преследуют цель отвлечь мировую общественность от агрессии армянской стороны против Азербайджана, заявляет МИД Азербайджана.
«Заявления МИД Армении об участии Турции в продолжающейся напряжённости в регионе носит ложный и провокационный характер. В настоящий момент азербайджанская сторона даёт адекватный ответ на продолжающиеся военные провокации Армении. Азербайджанская армия достаточно подготовлена и сильна, чтобы обеспечить защиту своего населения и территории страны», - говорится в заявлении МИД, поступившем в агентство «Интерфакс-Азербайджан».
МИД подчеркивает приверженность Турции обеспечению мира и безопасности в регионе, основополагающим нормам и принципам международного права. «Турция поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, в частности документами, принятыми различными международными организациями, включая резолюции Совета Безопасности ООН», - отмечает ведомство.
МИД считает дезинформацией армянской стороны заявления о том, что самолет СУ-25 ВС Армении был сбит истребителем F-16 ВВС Турции.
«Эта дезинформация свидетельствует о намерении Армении вовлечь в конфликт третьи стороны путём распространения ложных фактов. По всей видимости, используя обманчивые и абсурдные заявления, армянская сторона преследует цель отвлечь внимание международного сообщества от своей агрессивной политики и военных преступлений, которые она до сих пор совершает против мирного населения Азербайджана», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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