Руководство Армении несет ответственность за дальнейшее развитие событий – Алиев

По инициативе председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Мишель выразил обеспокоенность началом военных действий на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Армении и отметил необходимость в мирном урегулировании конфликта», - отмечается в сообщении.

«Президент Алиев проинформировал об очередной военной провокации Армении против Азербайджана, продолжающейся по сей день и отметил, что начиная с 27 сентября в результате обстрела посредством тяжелой артиллерии армянской стороной жилых пунктов, позиций Азербайджанской армии, расположенных на всем протяжении линии соприкосновения погибли 14 мирных жителей и военнослужащие», - говорится в сообщении.

«В ответ на это Азербайджанская армия проводит контрнаступательную операцию. Руководство Армении сознательно нарушает переговорный процесс. Заявление премьер-министра Армении «Нагорный Карабах - это Армения» нанесло серьезный удар по переговорному процессу. Заявление же «Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом» является попыткой изменить формат переговоров, что недопустимо, и об этом заявило руководство Минской группы», - сказано в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что Армения незаконно расселяет иностранных граждан на оккупированных территориях Азербайджана, что является серьезным нарушением международного права и военным преступлением согласно Женевской конвенции.

Алиев также отметил, что до боестолкновений 27 сентября премьер-министр Армении принял решение о создании воинских объединений, состоящих из десятков тысяч добровольцев. Это означало, что Армения готовилась к следующей агрессии.

Глава государства заявил, что политическое и военное руководство Армении несет ответственность за дальнейшее развитие событий.

Б.Рустамбеков