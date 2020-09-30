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Карабахский конфликт 30.09.2020 19:50

Диаспоры Азербайджана и Армении в Москве выступили с совместным заявлением

Руководители и представители азербайджанских и армянских национальных общественных объединений и национально-культурных автономий в Москве в связи с ситуацией в Карабахе призвали своих земляков и сограждан не поддаваться на провокации.

"Призываем всегда и везде строго соблюдать, и придерживаться законов Российской Федерации. Проявлять спокойствие, сдержанность, быть бдительными, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью усугубления и переноса ситуации на территории других государств", - говорится в их совместном обращении, опубликованном департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы в среду.

В нем отмечается, что "нельзя допустить переноса напряженной ситуации на территорию РФ и, тем самым, создать очаги конфликтов между общинами двух народов".

"Убедительно просим не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях, воздержаться от различных призывов в социальных сетях и на разных медиа-платформах к противоправным действиям. Ответом на любые противоправные действия и провокационные проявления должны быть меры, предпринимаемые в правовом поле, и обращение в правоохранительные органы", - говорится в обращении.

Встречи представителей общественных объединений азербайджанцев и представителей объединений и национально-культурных автономий армян прошли в правительстве Москвы 28-29 сентября.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ДИАСПОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]