Диаспоры Азербайджана и Армении в Москве выступили с совместным заявлением

Руководители и представители азербайджанских и армянских национальных общественных объединений и национально-культурных автономий в Москве в связи с ситуацией в Карабахе призвали своих земляков и сограждан не поддаваться на провокации.
"Призываем всегда и везде строго соблюдать, и придерживаться законов Российской Федерации. Проявлять спокойствие, сдержанность, быть бдительными, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью усугубления и переноса ситуации на территории других государств", - говорится в их совместном обращении, опубликованном департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы в среду.
В нем отмечается, что "нельзя допустить переноса напряженной ситуации на территорию РФ и, тем самым, создать очаги конфликтов между общинами двух народов".
"Убедительно просим не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях, воздержаться от различных призывов в социальных сетях и на разных медиа-платформах к противоправным действиям. Ответом на любые противоправные действия и провокационные проявления должны быть меры, предпринимаемые в правовом поле, и обращение в правоохранительные органы", - говорится в обращении.
Встречи представителей общественных объединений азербайджанцев и представителей объединений и национально-культурных автономий армян прошли в правительстве Москвы 28-29 сентября.
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