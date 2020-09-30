Лавров в ходе разговоров с коллегами из Армении и Азербайджана призвал к незамедлительному прекращению огня в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду раздельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении 3ограбом Мнацаканяном, в которых обсуждалось развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"С российской стороны выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, а также недопущению провокационной и воинственной риторики. Акцентирована необходимость скорейшего возврата сторон за стол переговоров", - говорится в распространенном в среду вечером сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также заявляют, что в разговоре подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России.

"Лавров подчеркнул, что Россия продолжит как в национальном качестве, так и вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ прилагать посреднические усилия, направленные на создание условий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами", - отмечается в сообщении.