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Внешняя политика 30.09.2020 19:51

Лавров в ходе разговоров с коллегами из Армении и Азербайджана призвал к незамедлительному прекращению огня в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду раздельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении 3ограбом Мнацаканяном, в которых обсуждалось развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"С российской стороны выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, а также недопущению провокационной и воинственной риторики. Акцентирована необходимость скорейшего возврата сторон за стол переговоров", - говорится в распространенном в среду вечером сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также заявляют, что в разговоре подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России.

"Лавров подчеркнул, что Россия продолжит как в национальном качестве, так и вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ прилагать посреднические усилия, направленные на создание условий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами", - отмечается в сообщении.

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Тэги: ЛАВРОВ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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