Глава МИД Швеции перенесла на ноябрь визит в Азербайджан

Швеция является сторонником мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ, заявила глава МИД Швеции Анн Линде.
Такое мнение Линде высказала в среду в ходе видеоконференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Байрамов подчеркнул, что визит Линде в регион был запланирован на текущую неделю, но был отложен (в связи с событиями в регионе - ИФ). Поэтому стороны приняли решение провести переговоры в формате видеоконференции.
"Глава МИД Швеции также отметила необходимость стран с уважением относиться к основным принципам Хельсинского заключительного акта", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Линде также сообщила, что ее визит в Азербайджан перенесен на ноябрь и добавила, что кроме отношений между двумя странами, в ходе этого визита "будет возможность более подробно обсудить вопросы, связанные с предстоящим председательством Швеции в ОБСЕ"
"В ходе разговора стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и отметили, что существующий потенциал используется в недостаточной мере. Также состоялся обмен мнениями относительно развития торговых отношений, расширения связей между гражданами стран", - подчеркивается в информации.
Байрамов также проинформировал шведского коллегу о серьезных последствиях агрессивной политики Армении в отношении Азербайджана, отмети необходимость выполнения решений и резолюций Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту.
Азербайджанский министр подчеркнул необходимость немедленного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана для обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.
Б.Рустамбеков
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