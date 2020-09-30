Лавров и Боррель подчеркивают необходимость проявления сторонами конфликта в Карабахе и другими странами максимальной сдержанности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в среду ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"Подчеркнута необходимость незамедлительного и полного прекращения огня, проявления сторонами конфликта и другими странами максимальной сдержанности", - говорится в распространенном в среду вечером сообщении МИД РФ.
"Выражена поддержка специальному заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 27 сентября с призывом к конфликтующим сторонам прекратить дальнейшую эскалацию. В русле обсуждений на специальных заседаниях Совета Безопасности ООН и Постоянного совета ОБСЕ 29 сентября подчеркнута центральная роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию", - отмечается в сообщении.
Разговор состоялся по инициативе стороны ЕС.
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