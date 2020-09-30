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Карабахский конфликт 30.09.2020 20:53

Лавров и Боррель подчеркивают необходимость проявления сторонами конфликта в Карабахе и другими странами максимальной сдержанности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в среду ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Подчеркнута необходимость незамедлительного и полного прекращения огня, проявления сторонами конфликта и другими странами максимальной сдержанности", - говорится в распространенном в среду вечером сообщении МИД РФ.

"Выражена поддержка специальному заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 27 сентября с призывом к конфликтующим сторонам прекратить дальнейшую эскалацию. В русле обсуждений на специальных заседаниях Совета Безопасности ООН и Постоянного совета ОБСЕ 29 сентября подчеркнута центральная роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию", - отмечается в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе стороны ЕС.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЕС, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]