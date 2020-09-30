Генсек ООН призвал немедленно собрать $15 млрд для глобального фонда вакцин от коронавируса

Проект по получению и распределению вакцин от коронавируса Act Accelerator, созданный под руководством Всемирной организации здравоохранения, нуждается в немедленном получении средств в размере $15 млрд, заявил в среду в ходе виртуального саммита генсек ООН Антониу Гутерриш.
"Сейчас эти ресурсы критически необходимы, чтобы не упустить шанс заблаговременно приобретать и производить (вакцины - ИФ), создать их запасы параллельно с лицензированием (препаратов - ИФ), наращивать исследования, и помочь странам подготовиться к оптимальному использованию вакцин, когда их доставят", - приводят слова Гутерриша западные СМИ.
Он добавил, что несмотря на усиленные попытки сдержать распространение эпидемии, коронавирус продолжает наносить ущерб.
СМИ напоминают, что к настоящему моменту Act Accelerator получил $3 млрд из общей требуемой суммы в $38 млрд: эти средства должны пойти на производство и распределение 2 млрд доз вакцины, 245 млн наборов для лечения и 500 млн тестов.
Между тем, указывают СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала направить в фонд Act Accelerator еще 100 млн евро ($117 млн) - дополнительно к уже выделенным Берлином 675 млн евро ($790 млн). Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, чья страна уже направила $320 млн, пообещал выделять по фунту стерлинга на каждые четыре доллара от других участников - вплоть до отметки в 250 млн фунтов стерлингов ($322 млн).
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