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Дальнее зарубежье 01.10.2020 00:32

В ЕС раскритиковали правовые системы в Венгрии и Польше

Евросоюз в докладе о верховенстве права подверг критике Венгрию и Польшу за то, что эти государства отвергают ряд принципов либеральной демократии.

По сообщению европейских СМИ, в докладе, подготовленном Еврокомиссией, выражается "серьезное беспокойство" о судебной независимости как в Венгрии, так и в Польше.

В случае с Венгрией авторы документа выражают обеспокоенность по поводу коррупции, затрагивающей, в частности, сферу политики и национальные венгерские предприятия.

По данным доклада, недавние польские правовые реформы, которые являются главным камнем преткновения между Варшавой и Брюсселем, "повысили влияние исполнительной и законодательной властей на судебную систему и, вследствие этого, ослабили независимость судебной системы".

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала этот доклад ЕС "абсурдным и обманчивым".

"Доклад Еврокомиссии о верховенстве права абсурден и обманчив. Он не может служить основанием для какого-либо дальнейшего обсуждения по теме верховенства закона в Европейском союзе", - говорится в заявлении Варги, опубликованном в Facebook.

Накануне официальный представитель ЕК Дана Спинант сообщила, что доклад станет инструментом, который пригодится как государствам-членам ЕС, так и Европейскому парламенту для работы по всем аспектам, связанным с правовым государством.

Как сообщают СМИ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен с требованием отставки зампреда ЕК Веры Юровой, которая в интервью немецкому журналу "Шпигель" заявила, что Орбан строит в Венгрии "больную демократию". Венгерский премьер увидел в этом оскорбление всех граждан Венгрии и указал на то, что подобные высказывания противоречат непредвзятой роли Еврокомиссии, предусмотренной Лиссабонским договором. По его мнению, зампред ЕК превысила полномочия, определенные ее мандатом.

Однако в Еврокомиссии отклонили просьбу Орбана.

Между Брюсселем и Будапештом существует затяжная напряженность, касающаяся подходов к демократическим нормам правового государства. До сих пор не исчерпан конфликт Еврокомиссии с Польшей относительно уважения европейских демократических принципов.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт создаст вместе с Варшавой аналитический центр, который поможет обеим странам противодействовать "господствующим либеральным" идеям, исходящим от руководства ЕС.

"Институт будет собирать юридические данные для того, чтобы оспаривать либеральное идеологическое подавление иных взглядов", - приводили западные СМИ слова Сийярто на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

Венгерский министр иностранных дел отметил, что это учреждение займется изучением "двойных стандартов", которые, по словам Сийярто, применяются Брюсселем в отношении Венгрии и Польши. Он заявил, что поскольку политика Будапешта и Варшавы "ясно продвигает свои национальные интересы и базируется на христианских основах", обе эти страны "часто неприятны международному либеральному мейнстриму".

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Тэги: ЕС, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, КРИТИКА


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