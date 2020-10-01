Байден назвал национальным конфузом выступление Трампа на дебатах

Конфузом национального масштаба назвал кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступление американского президента Дональда Трампа на состоявшихся дебатах.

"Может я и не должен говорить этого, но президент США повел себя как обычно. Я полагаю, это было конфузом национального масштаба", - сказал он в среду о дебатах, состоявшихся накануне вечером.

В частности, все ответы Байдена на вопросы ведущего Трамп постоянно прерывал своими репликами. Байден даже просил Трампа "заткнуться на минуту".