Байден назвал национальным конфузом выступление Трампа на дебатах

Конфузом национального масштаба назвал кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступление американского президента Дональда Трампа на состоявшихся дебатах.
"Может я и не должен говорить этого, но президент США повел себя как обычно. Я полагаю, это было конфузом национального масштаба", - сказал он в среду о дебатах, состоявшихся накануне вечером.
В частности, все ответы Байдена на вопросы ведущего Трамп постоянно прерывал своими репликами. Байден даже просил Трампа "заткнуться на минуту".
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