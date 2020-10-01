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Дальнее зарубежье 01.10.2020 03:34

Россия препятствует сближению с НАТО стран балтийского и черноморского регионов, считают в Сенате США

Россия оказывает военное давление на страны в регионах Балтийского и Черного морей, которые хотят вступить в НАТО, считает член комитета по вооруженным силам Сената США Дэвид Аллвин.

"У НАТО много новых союзников, и мы будем продолжать увеличивать число единомышленников, однако страны, расположенные вдоль Балтийского и Черного морей, находятся под прямым и постоянным военным давлением со стороны России", - сказал генерал Аллвин, выступая на заседании комитета.

Он подчеркнул, что США и далее будут увеличивать средства сдерживания "российской агрессии", перемещая на ротационной основе силы в Европе.

"Многосторонние связи с североатлантическими партнерами уже более 70 лет служат стратегическим преимуществом перед такими ревизионистскими державами, как Россия", - добавил генерал.

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Тэги: США, СЕНАТ, НАТО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]