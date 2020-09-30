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Карабахский конфликт 30.09.2020 22:34

Глава МИД Грузии надеется, что в Баку и Ереване адекватно воспримут идею проведения переговоров в Тбилиси

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает своевременной инициативу главы грузинского правительства Георгия Гахария о возможности предоставить представителям сторон карабахского конфликта провести переговоры в Тбилиси.

Как заявил Залкалиани журналистам в среду в Брюсселе, где он находится с визитом вместе с премьером-министром, высказанная Гахария инициатива предоставить Азербайджану и Армении Тбилиси, как платформу для диалога "была очень своевременной".

"Надеюсь, что с их стороны будут адекватные отзывы", - отметил он.

По словам главы МИД, в ходе встреч в Брюсселе европейские партнеры высказали полную поддержку Грузии в этом процессе.

При этом он подчеркнул, что Грузия полностью присоединяется к призывам со стороны международного сообщества по поводу необходимости деэскалации и начала мирных переговоров, так как, по его заявлению, "если ситуация обострится, это создаст угрозу не только для Южного Кавказа, но и полностью для региона Черного моря, и есть очень большая вероятность ее распространения за пределы региона".

Ранее в среду премьер Грузии в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе заявил о готовности Грузии в любой форме способствовать урегулированию ситуации, включая организацию в Тбилиси встречи сторон.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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