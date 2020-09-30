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Карабахский конфликт 30.09.2020 22:58

Армения активно использует наемников из Ближнего Востока в Карабахе – МИД Азербайджана

Армения активно использует наемников из стран Ближнего Востока в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта, Баку неоднократно высказывал беспокойство по этому вопросу, заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД Азербайджана.

«В связи с заявлением МИД России о наличии иностранных наемников в зоне конфликта, хотим отметить, что Армения широко использует такие ресурсы, мы неоднократно высказывали свое беспокойство по этому поводу», - сказали в МИД.

Особенно активно Армения привлекает террористов и наемников из стран Ближнего Востока.

«Армения в последние месяцы в рамках незаконного переселения обеспечивает приезд на оккупированные территории таких наемников и под видом «добровольцев» привлекает их в армию для участия в операциях против Азербайджана. Такой подход давно является часть государственной политики Армении», - подчеркнули в МИД Азербайджана.

А.Гусейнова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, НАЕМНИКИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]