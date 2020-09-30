Армения активно использует наемников из Ближнего Востока в Карабахе – МИД Азербайджана

Армения активно использует наемников из стран Ближнего Востока в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта, Баку неоднократно высказывал беспокойство по этому вопросу, заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД Азербайджана.
«В связи с заявлением МИД России о наличии иностранных наемников в зоне конфликта, хотим отметить, что Армения широко использует такие ресурсы, мы неоднократно высказывали свое беспокойство по этому поводу», - сказали в МИД.
Особенно активно Армения привлекает террористов и наемников из стран Ближнего Востока.
«Армения в последние месяцы в рамках незаконного переселения обеспечивает приезд на оккупированные территории таких наемников и под видом «добровольцев» привлекает их в армию для участия в операциях против Азербайджана. Такой подход давно является часть государственной политики Армении», - подчеркнули в МИД Азербайджана.
А.Гусейнова
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