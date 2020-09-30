Армения долгие годы использует наемников и террористов из Ближнего Востока в боях против Азербайджана – Гаджиев

Армения активно использует террористов и наемников из стран Ближнего Востока в боях против Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Такую политику Армения проводит долгие годы. Эти террористы вместе с семьями переселяются на оккупированные территории Азербайджана и активно участвуют в боях против Азербайджана. Это является причиной для серьезного беспокойства», - заявил Гаджиев.
По его словам, в 90-ые годы прошлого года в ходе активной фазы армяно-азербайджанского конфликта, Армения широко использовала наемников и террористов. В частности, из террористических организаций ASALA, ARABO, ARAMO.
«Сегодня члены ASALA, этнические армяне из стран Ближнего Востока, сами признают, что участвуют в боях против Азербайджана. Поэтому международное сообщество должно давать адекватную реакцию на использование Арменией террористов против Азербайджана», - добавил Гаджиев.
Р.Ахмедов
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