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Карабахский конфликт 01.10.2020 00:30

Минобороны Азербайджана опубликовало список уничтоженной военной техники противника

Министерство Азербайджана опубликовало список военной техники, принадлежащих ВС Армении, которые были уничтожены подразделениями азербайджанской армии в ходе боев 27-30 сентября на линии соприкосновения.

В частности, Минобороны Азербайджана утверждает, что в результате боевых действий армянская сторона теряет позиции и вынуждена отходить, неся большие потери в живой силе и техники.

По данным Минобороны за 4 дня боев уничтожены до 200 танков и прочей тяжелой техники ВС Армении, 228 единиц артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 30 единиц средств ПВО, 6 командно-наблюдательных пункта, 5 складов боеприпасов, более 110 единиц автомобильной техники и один ЗРК «С-300».

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТЕХНИКА, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]