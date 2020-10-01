Минобороны Азербайджана опубликовало список уничтоженной военной техники противника

Министерство Азербайджана опубликовало список военной техники, принадлежащих ВС Армении, которые были уничтожены подразделениями азербайджанской армии в ходе боев 27-30 сентября на линии соприкосновения.

В частности, Минобороны Азербайджана утверждает, что в результате боевых действий армянская сторона теряет позиции и вынуждена отходить, неся большие потери в живой силе и техники.

По данным Минобороны за 4 дня боев уничтожены до 200 танков и прочей тяжелой техники ВС Армении, 228 единиц артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 30 единиц средств ПВО, 6 командно-наблюдательных пункта, 5 складов боеприпасов, более 110 единиц автомобильной техники и один ЗРК «С-300».

Р.Ахмедов