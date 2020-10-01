Путин и Макрон обсудили обострение обстановки в Карабахе

Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы президенты РФ и Франции обсудили обострение обстановки в Карабахе и ситуацию в Белоруссии, говорится в сообщении.
"Обстоятельно обсуждено резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта. Высказана серьезная озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности", - сообщает пресс-служба.
Отмечена безальтернативность урегулирования нагорно-карабахского кризиса политико-дипломатическими методами.
"В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств-сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния и возобновления переговорного процесса", - говорится в сообщении.
Росатом сохраняет прогноз на 2020г по десятилетнему портфелю зарубежных заказов на уровне не менее $140 млрд
Duke Energy отклонила предложение NextEra о покупке, сделка была бы рекордной в сфере энергоснабжения
Инспекторы МАГАТЭ взяли пробы на втором спорном объекте в Иране
Носители генов неандертальцев могут переносить COVID-19 в более тяжелой форме - исследование
Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к главе государству
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Байден назвал национальным конфузом выступление Трампа на дебатах
В ЕС раскритиковали правовые системы в Венгрии и Польше
Трамп призвал голосовать на избирательных участках, а не по почте из-за уже имеющихся проблем
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club обратился к предпринимателям с просьбой поддержать азербайджанскую армию.
Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори