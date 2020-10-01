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Карабахский конфликт 01.10.2020 01:02

Путин и Макрон обсудили обострение обстановки в Карабахе

Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы президенты РФ и Франции обсудили обострение обстановки в Карабахе и ситуацию в Белоруссии, говорится в сообщении.

"Обстоятельно обсуждено резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта. Высказана серьезная озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности", - сообщает пресс-служба.

Отмечена безальтернативность урегулирования нагорно-карабахского кризиса политико-дипломатическими методами.

"В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств-сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния и возобновления переговорного процесса", - говорится в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]