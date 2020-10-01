В ООН положительно оценивают результаты переговоров по ливийскому урегулированию в Египте

Переговоры между представителями конфликтующих в Ливии сторон, которые проходили в течение двух дней в Египте, завершились "положительно" и проложили путь для дальнейших дискуссий, заявили в ООН.

"В ООН надеются на положительное развитие событий и будут способствовать заключению окончательного и прочного соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ООН.

"Миссия ООН в Ливии высоко оценивает усилия обеих делегаций и приветствует результаты, достигнутые в ходе обсуждений", - отмечается в документе.

В ООН также пояснили, что участники переговоров сосредоточились на "насущных вопросах, касающихся обеспечения безопасности".

Стороны также выразили готовность регулярно проводить очные встречи для обсуждения деталей деэскалации.

Участники встречи также приняли решение освободить лиц, задержанных в ходе военных операций, а также более детально обсудить роль Службы охраны нефтяных объектов на территории страны на следующих встречах.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией под руководством Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

21 августа представители обеих сторон конфликта в Ливии призвали своих сторонников соблюдать прекращение огня.