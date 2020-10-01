В ООН положительно оценивают результаты переговоров по ливийскому урегулированию в Египте

Переговоры между представителями конфликтующих в Ливии сторон, которые проходили в течение двух дней в Египте, завершились "положительно" и проложили путь для дальнейших дискуссий, заявили в ООН.
"В ООН надеются на положительное развитие событий и будут способствовать заключению окончательного и прочного соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ООН.
"Миссия ООН в Ливии высоко оценивает усилия обеих делегаций и приветствует результаты, достигнутые в ходе обсуждений", - отмечается в документе.
В ООН также пояснили, что участники переговоров сосредоточились на "насущных вопросах, касающихся обеспечения безопасности".
Стороны также выразили готовность регулярно проводить очные встречи для обсуждения деталей деэскалации.
Участники встречи также приняли решение освободить лиц, задержанных в ходе военных операций, а также более детально обсудить роль Службы охраны нефтяных объектов на территории страны на следующих встречах.
В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией под руководством Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.
21 августа представители обеих сторон конфликта в Ливии призвали своих сторонников соблюдать прекращение огня.
Минобороны Азербайджана сообщило об артиллерийских ударах по позициям ВС Армении на оккупированных территориях
Путин и Макрон обсудили обострение обстановки в Карабахе
Минобороны Азербайджана опубликовало список уничтоженной военной техники противника
Азербайджан в июле сохранил лидерство по поставкам газа в Турцию, в январе-июле увеличил экспорт на 23%
Манат подешевел к евро и рублю
Цены на нефть стабильны после скачка накануне, Brent на уровне $42,34 за баррель
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 11 тыс. человек, число инфицированных - 33,8 млн - университет Хопкинса
Носители генов неандертальцев могут переносить COVID-19 в более тяжелой форме - исследование
Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к главе государству
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club обратился к предпринимателям с просьбой поддержать азербайджанскую армию.
Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори