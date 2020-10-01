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Дальнее зарубежье 01.10.2020 08:59

Три ракеты в ходе обстрела в Эрбиле попали на американскую базу в Ираке

Шесть ракет, запущенных в среду с подконтрольной иракскому народному ополчению "Аль-Хашд аш-Шааби" территории, упали в районе аэропорта города Эрбиль, три из них попали на базу, где размещаются американские военные, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Минобороны США.

Согласно данным собеседника телеканала, данных о раненых и нанесенных повреждениях нет.

По словам источника, проверяется информация о том, что ракеты были крупнее, чем используемые ранее в подобных обстрелах.

Представитель Минобороны США назвал данную атаку "тревожной" из-за большего количества задействованных ракет.

Министерство внутренних дел регионального правительства Курдистана в свою очередь сообщило, что ракеты были выпущены со стороны Шейх-Амира, который находится под контролем "Аль-Хашд аш-Шааби".

"В среду вечером террористическая группировка нанесла удар по мухафазе Эрбиль несколькими ракетами, используя модифицированный четырехколесный автомобиль с ракетной установкой. Было приказано арестовать командира службы безопасности, отвечающего за район, откуда были выпущены ракеты, немедленно начато расследование", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Премьер Иракского Курдистана Масрур Барзани написал в твиттере, что решительно осуждает ракетную атаку в Эрбиле.

"Иракский Курдистан не потерпит никаких попыток подорвать стабильность Курдистана, и наш ответ будет решительным. Я говорил с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи о важности привлечения виновных к ответственности", - следует из сообщения Барзани.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа, заявила властям Ирака, что США закроют свое посольство в Багдаде, если нападения на американский персонал в Ираке продолжатся.

Напряженность между США и поддерживаемыми Ираном силами в Ираке резко возросла после убийства США в январе 2020 года иранского генерала Касема Сулеймани.

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Тэги: США, ИРАК, ОБСТРЕЛ, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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