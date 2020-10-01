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Дальнее зарубежье 01.10.2020 09:17

Сенаторы США обратились к Трампу с просьбой провести расследование инцидента с Навальным

Председатель комитета сената по международным отношениям Джим Риш (республиканец, штат Айдахо) и высокопоставленный член комитета Боб Менендес (демократ, штат Нью-Джерси) направили письмо президенту Дональду Трампу с просьбой изучить вопрос инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы очень обеспокоены оценками того, что российский антикоррупционный активист Алексей Навальный был отравлен в августе 2020 года химическим нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок"", - говорится в тексте письма, опубликованном на сайте комитета сената.

"Мы обращаемся к вам (Трампу - ИФ) с просьбой рассмотреть вопрос о том, применяло ли правительство Российской Федерации химическое или биологическое оружие в нарушение международного права против одного из своих собственных граждан и, следовательно, должно ли оно подлежать санкциям в соответствии с разделом 306 закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года", - следует из письма.

Законодатели отмечают, что ситуация с Навальным "вызывает особую тревогу, поскольку агент "Новичок" также был использован в марте 2018 года при нападении на Сергея Скрипаля в Солсбери".

"В этом случае ваша администрация пришла к выводу, что российское правительство стоит за нападением и, следовательно, подпадает под санкции. Соединенные Штаты должны еще раз четко заявить, что любое подобное поведение неприемлемо", - заключили сенаторы.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

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Тэги: США, СЕНАТОРЫ, ТРАМП, НАВАЛЬНЫЙ


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