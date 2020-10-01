Twitter удалил 130 аккаунтов, связанных с Ираном, за попытки сорвать обсуждение дебатов в США

Twitter удалил около 130 аккаунтов, предположительно связанных с Ираном, целью которых было помешать обсуждению первых президентских теледебатов, сообщила компания.
"Основываясь на информации, предоставленной ФБР, прошлой ночью мы удалили приблизительно 130 аккаунтов, которые, предположительно, были созданы в Иране. Они пытались сорвать публичное обсуждение во время первых президентских дебатов 2020 года", - говорится в сообщении техподдержки соцсети.
"Мы быстро идентифицировали эти учетные записи, удалили их и как обычно поделились полной информацией с нашими коллегами", - заявила компания.
Соцсеть также предоставила скриншоты примеров постов из удаленных аккаунтов.
Техподдержка Twitter добавила, что аккаунты и их содержание будут опубликованы в полном объеме после завершения расследования.
Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся в ночь на среду. В ходе дебатов президент США Дональд Трамп и его соперник бывший вице-президент Джо Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. Следующие раунды дебатов в США запланированы на 15 и 22 октября.
Минобороны Азербайджана сообщило об артиллерийских ударах по позициям ВС Армении на оккупированных территориях
Путин и Макрон обсудили обострение обстановки в Карабахе
Минобороны Азербайджана опубликовало список уничтоженной военной техники противника
Азербайджан в июле сохранил лидерство по поставкам газа в Турцию, в январе-июле увеличил экспорт на 23%
Манат подешевел к евро и рублю
Цены на нефть стабильны после скачка накануне, Brent на уровне $42,34 за баррель
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 11 тыс. человек, число инфицированных - 33,8 млн - университет Хопкинса
Носители генов неандертальцев могут переносить COVID-19 в более тяжелой форме - исследование
Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к главе государству
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club обратился к предпринимателям с просьбой поддержать азербайджанскую армию.
Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори