Twitter удалил 130 аккаунтов, связанных с Ираном, за попытки сорвать обсуждение дебатов в США

Twitter удалил около 130 аккаунтов, предположительно связанных с Ираном, целью которых было помешать обсуждению первых президентских теледебатов, сообщила компания.

"Основываясь на информации, предоставленной ФБР, прошлой ночью мы удалили приблизительно 130 аккаунтов, которые, предположительно, были созданы в Иране. Они пытались сорвать публичное обсуждение во время первых президентских дебатов 2020 года", - говорится в сообщении техподдержки соцсети.

"Мы быстро идентифицировали эти учетные записи, удалили их и как обычно поделились полной информацией с нашими коллегами", - заявила компания.

Соцсеть также предоставила скриншоты примеров постов из удаленных аккаунтов.

Техподдержка Twitter добавила, что аккаунты и их содержание будут опубликованы в полном объеме после завершения расследования.

Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся в ночь на среду. В ходе дебатов президент США Дональд Трамп и его соперник бывший вице-президент Джо Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. Следующие раунды дебатов в США запланированы на 15 и 22 октября.