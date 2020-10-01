Советник предвыборного штаба Трампа заявил об уходе со своего поста

Старший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Брэд Парскейл заявил, что покидает предвыборную кампанию, сообщает Politico.

"Я ухожу из моей компании и отказываюсь от любой роли в штабе на ближайшее будущее, чтобы сосредоточиться на своей семье и получить помощь в преодолении огромного стресса", - говорится в заявлении Парскейла, с которым ознакомилось издание.

Несколько дней назад Парскейл был задержан полицией после того, как угрожал покончить с собой. Впоследствии его госпитализировали.

Тогда же появились сообщения, что он бил свою супругу Кэндис Парскейл. Но она опровергла данную информацию.

"Хочу разъяснить, мой муж не был жесток по отношению ко мне ни в тот день, ни ранее", - заявила Парскейл Politico.

В июле Парскейл был отстранен от должности руководителя предвыборного штаба Трампа. Его место занял Билл Стипен.

Между тем, Парскейл оставался в роли наблюдателя за цифровой стратегией кампании и выполнял функции советника.