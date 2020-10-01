Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 1 октября ЦБА установил 1,9969 манат/1EUR (30 сентября - 1,9947 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 октября установил 0,0219 манат/1RUB (30 сентября - 0,0215 манат/1RUB)
Б.Рустамбеков
Минобороны Азербайджана сообщило об артиллерийских ударах по позициям ВС Армении на оккупированных территориях
Путин и Макрон обсудили обострение обстановки в Карабахе
Минобороны Азербайджана опубликовало список уничтоженной военной техники противника
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 11 тыс. человек, число инфицированных - 33,8 млн - университет Хопкинса
Носители генов неандертальцев могут переносить COVID-19 в более тяжелой форме - исследование
Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к главе государству
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Южной Кореи планирует встретиться с главой МИД Китая и госсекретарем США
Twitter удалил 130 аккаунтов, связанных с Ираном, за попытки сорвать обсуждение дебатов в США
Сенаторы США обратились к Трампу с просьбой провести расследование инцидента с Навальным
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club обратился к предпринимателям с просьбой поддержать азербайджанскую армию.
Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори