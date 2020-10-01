Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 октября ЦБА установил 1,9969 манат/1EUR (30 сентября - 1,9947 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 октября установил 0,0219 манат/1RUB (30 сентября - 0,0215 манат/1RUB)

Б.Рустамбеков