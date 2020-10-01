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Дальнее зарубежье 01.10.2020 12:03

В Израиле продлили изоляцию до 14 октября

В Израиле продлили режим изоляции, призванный замедлить распространение коронавируса COVID-19 в стране, до 14 октября, сообщает в четверг Times of Israel.

Планировалось, что израильтяне вернутся к нормальной жизни после изоляции 11 октября. В кабинете министров сочли, что его необходимо продлить как минимум еще на три дня. Режим изоляции начал действовать в Израиле с 18 сентября, через неделю после начала его ужесточили.

Накануне также правительство Израиля сообщило о том, что вводит ограничения на участие в уличных протестах на время карантина. Отныне гражданам Израиля запретили участвовать в демонстрациях далее 1 км от их дома, а также собираться в группы более 20 человек. В знак протеста против этого решения сотни жителей Тель-Авива вышли на акцию протеста вечером в среду. Четырех человек арестовали за то, что те напали на полицейских и помешали им исполнять служебные обязанности.

По данным Минздрава Израиля по состоянию на утро четверга, почти 9 тыс. новых заражений выявили в Израиле за последние сутки. За все время пандемии это рекордно высокие цифры, день ото дня в стране выявляют все больше заразившихся COVID-19. До этого максимально высокое число зараженных было зафиксировано 25 сентября - свыше 8,3 тыс. за сутки.

С начала пандемии в Израиле выявили свыше 248 тыс. заражений COVID-19. Скончались более 1,5 тыс. человек. Сейчас болеют 68,8 тыс. человек, остальные выздоровели.

По информации Минздрава страны, в настоящее время 810 зараженных находятся в тяжелом состоянии, среди них 206 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Газета отмечает, что в стране звучат опасения о том, что в скором времени больницы могут не справиться с наплывом коронавирусных больных.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовить план увеличения мест в больницах, который позволит размещать там до 5 тыс. тяжелых больных.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]