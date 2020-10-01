Президентский рейтинг у Зеленского составляет 30,1%, у Порошенко - 18,9% - опрос

За действующего президента Украины Владимира Зеленского проголосовали бы 30,1% среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы, если бы они состоялись в следующее воскресенье, свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis "Социально-политическая ситуация в Украине".
Согласно данным исследования, за лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовы отдать свой голос 18,9% опрошенных.
За лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко отдали бы свои голоса 14,0%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 8,5%, за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 7,4%, за блогера Анатолия Шария - 3,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 2,8%, за лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого - 0,9%, за других кандидатов - 13,4%.
Кроме того, опрос показывает, что лишь четыре партии преодолели бы пятипроцентный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы голосование состоялось в конце сентября - начале октября.
Так, 17,2% опрошенных сказали, что проголосовали бы за партию "Слуга народа", 13,6% - за "Европейскую солидарность", 10,6% - за "Оппозиционную платформу - За жизнь", а 6,2% - за "Батькивщину".
Партия "Сила и честь" получила бы 3,4% голосов; ВО "Свобода" - 2,7%; "За майбутне" - 2,6%; "Голос" - 2,5%; "Партия Шария" - 2,4%; Радикальная партия Олега Ляшко - 1,9%. Остальные политсилы имеют поддержку 1,5 и менее процентов голосов.
При этом заявили, что не принимали бы участия в голосовании 12,1% респондентов, а еще 14,2% опрошенных либо отказались отвечать на вопрос, либо затруднились с ответом.
Сроки проведения исследования: 18-28 сентября 2020 года. Метод сбора первичной социологической информации - телефонный опрос с использованием планшетов. Опрос проводился по всей территории Украины. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%.
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