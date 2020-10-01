Минобороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом военном вертолете в Карабахе

Глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы опроверг информацию армянской стороны о сбитом азербайджанском военном вертолете на линии соприкосновения.
«Информация о сбитом военном вертолете и якобы его падении на территории Ирана очередная ложь армянской стороны», - сказал Даргяхлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Он также опроверг информацию о сбитом азербайджанском самолете.
«Все средства ВВС Азербайджана находятся в полной боевой исправности», - добавил Даргяхлы.
Р.Ахмедов
С терминала Джейхан в Турции в январе-сентябре отгружено около 163 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД – BOTAS
Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 9 месяцев увеличились на 3,7%, в сентябре - на 0,1%
Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе около $63 млн
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 11 тыс. человек, число инфицированных - 33,8 млн - университет Хопкинса
Носители генов неандертальцев могут переносить COVID-19 в более тяжелой форме - исследование
Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к главе государству
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
АБР выделит $110 млн на проект увеличения энергопоставок из Центральной Азии в Афганистан
Президентский рейтинг у Зеленского составляет 30,1%, у Порошенко - 18,9% - опрос
Число новых случаев COVID-19 в Москве достигло максимума за 4 месяца
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club обратился к предпринимателям с просьбой поддержать азербайджанскую армию.
Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори