Минобороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом военном вертолете в Карабахе

Глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы опроверг информацию армянской стороны о сбитом азербайджанском военном вертолете на линии соприкосновения.

«Информация о сбитом военном вертолете и якобы его падении на территории Ирана очередная ложь армянской стороны», - сказал Даргяхлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Он также опроверг информацию о сбитом азербайджанском самолете.

«Все средства ВВС Азербайджана находятся в полной боевой исправности», - добавил Даргяхлы.

Р.Ахмедов