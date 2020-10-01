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Карабахский конфликт 01.10.2020 12:18

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом военном вертолете в Карабахе

Глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы опроверг информацию армянской стороны о сбитом азербайджанском военном вертолете на линии соприкосновения.

«Информация о сбитом военном вертолете и якобы его падении на территории Ирана очередная ложь армянской стороны», - сказал Даргяхлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Он также опроверг информацию о сбитом азербайджанском самолете.

«Все средства ВВС Азербайджана находятся в полной боевой исправности», - добавил Даргяхлы.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЕРТОЛЕТ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]