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СНГ 01.10.2020 12:21

Число новых случаев COVID-19 в Москве достигло максимума за 4 месяца

За последние сутки в Москве выявлено 2 424 новых случая заболевания коронавирусом, суточная выявляемость достигла максимума за 4 месяца, общее число заболевших в городе составило 295 тыс. 25, сообщил столичный оперативный штаб по контролю за COVID-19 в четверг.

Суточная выявляемость коронавирусом в Москве достигла максимума за 4 месяца: 31 мая зафиксировано 2595 заболевших за сутки, с 1 июня - менее 2300 ежедневно. 30 сентября сообщалось о 2308 новых инфицированных.

При этом за последние сутки в городе после прохождения лечения от коронавируса вылечились 1211 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 249 тыс. 861, что составляет 85% от заболевших.

В минувшую среду сообщалось о 24 умерших в Москве пациентов с диагнозом коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 в городе скончались 5 тыс. 254 человек. Сентябрьский максимум по числу жертв коронавируса пришелся на 29 сентября, когда зафиксировано 27 смертей.

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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]