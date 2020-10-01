Число новых случаев COVID-19 в Москве достигло максимума за 4 месяца

За последние сутки в Москве выявлено 2 424 новых случая заболевания коронавирусом, суточная выявляемость достигла максимума за 4 месяца, общее число заболевших в городе составило 295 тыс. 25, сообщил столичный оперативный штаб по контролю за COVID-19 в четверг.
Суточная выявляемость коронавирусом в Москве достигла максимума за 4 месяца: 31 мая зафиксировано 2595 заболевших за сутки, с 1 июня - менее 2300 ежедневно. 30 сентября сообщалось о 2308 новых инфицированных.
При этом за последние сутки в городе после прохождения лечения от коронавируса вылечились 1211 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 249 тыс. 861, что составляет 85% от заболевших.
В минувшую среду сообщалось о 24 умерших в Москве пациентов с диагнозом коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 в городе скончались 5 тыс. 254 человек. Сентябрьский максимум по числу жертв коронавируса пришелся на 29 сентября, когда зафиксировано 27 смертей.
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