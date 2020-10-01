АБР выделит $110 млн на проект увеличения энергопоставок из Центральной Азии в Афганистан

Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение гранта в размере $110 млн на проект строительства ЛЭП напряжением 500 кВ от подстанции Сурхан в Узбекистане до подстанции Хваджа-Алван в Афганистане, что позволит Афганистану удвоить объем импорта электроэнергии из региона Центральной Азии.

Как отмечается в сообщении АБР, протяженность ЛЭП составит 201 км. Подстанция Хваджа-Алван - ключевой узел для поставок электроэнергии из Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Проект позволит обеспечить перетоки электроэнергии между энергосистемами Узбекистана и Афганистана в соответствии с 10-летним соглашением о торговле электроэнергией, подписанным в августе 2020 года правительствами двух стран. Завершение проекта даст возможность 500 тыс. абонентам в Афганистане подключиться к электросетям.

"Спрос на электроэнергию в Афганистане быстро растет и имеет важное значение для экономического роста страны. Проект поможет обеспечить надежное и доступное электроснабжение домашних хозяйств и предприятий за счет развития сети и увеличения возможностей для импорта электроэнергии на 900 МВт при круглогодичном импорте энергии в 3 ТВт.ч", - цитируется в сообщении специалист АБР по энергетике Нана Гургенидзе.

В настоящее время в Афганистане только около 34% населения имеет доступ к электросетям.

АБР является одним из крупнейших партнеров Афганистана в сфере развития энергетического сектора с совокупными обязательствами (в виде грантов) в размере $1,77 млрд с 2002 года.

Энергосистемы Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана объединены в Центральноазиатскую энергетическую систему - региональную сеть электропередачи, созданную в эпоху Советского Союза.