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Дальнее зарубежье 01.10.2020 13:03

АБР выделит $110 млн на проект увеличения энергопоставок из Центральной Азии в Афганистан

Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение гранта в размере $110 млн на проект строительства ЛЭП напряжением 500 кВ от подстанции Сурхан в Узбекистане до подстанции Хваджа-Алван в Афганистане, что позволит Афганистану удвоить объем импорта электроэнергии из региона Центральной Азии.

Как отмечается в сообщении АБР, протяженность ЛЭП составит 201 км. Подстанция Хваджа-Алван - ключевой узел для поставок электроэнергии из Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Проект позволит обеспечить перетоки электроэнергии между энергосистемами Узбекистана и Афганистана в соответствии с 10-летним соглашением о торговле электроэнергией, подписанным в августе 2020 года правительствами двух стран. Завершение проекта даст возможность 500 тыс. абонентам в Афганистане подключиться к электросетям.

"Спрос на электроэнергию в Афганистане быстро растет и имеет важное значение для экономического роста страны. Проект поможет обеспечить надежное и доступное электроснабжение домашних хозяйств и предприятий за счет развития сети и увеличения возможностей для импорта электроэнергии на 900 МВт при круглогодичном импорте энергии в 3 ТВт.ч", - цитируется в сообщении специалист АБР по энергетике Нана Гургенидзе.

В настоящее время в Афганистане только около 34% населения имеет доступ к электросетям.

АБР является одним из крупнейших партнеров Афганистана в сфере развития энергетического сектора с совокупными обязательствами (в виде грантов) в размере $1,77 млрд с 2002 года.

Энергосистемы Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана объединены в Центральноазиатскую энергетическую систему - региональную сеть электропередачи, созданную в эпоху Советского Союза.

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Тэги: АФГАНИСТАН, АБР, ЭНЕРГЕТИКА, ГРАНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]