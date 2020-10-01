АБР выделит $110 млн на проект увеличения энергопоставок из Центральной Азии в Афганистан

Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение гранта в размере $110 млн на проект строительства ЛЭП напряжением 500 кВ от подстанции Сурхан в Узбекистане до подстанции Хваджа-Алван в Афганистане, что позволит Афганистану удвоить объем импорта электроэнергии из региона Центральной Азии.
Как отмечается в сообщении АБР, протяженность ЛЭП составит 201 км. Подстанция Хваджа-Алван - ключевой узел для поставок электроэнергии из Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Проект позволит обеспечить перетоки электроэнергии между энергосистемами Узбекистана и Афганистана в соответствии с 10-летним соглашением о торговле электроэнергией, подписанным в августе 2020 года правительствами двух стран. Завершение проекта даст возможность 500 тыс. абонентам в Афганистане подключиться к электросетям.
"Спрос на электроэнергию в Афганистане быстро растет и имеет важное значение для экономического роста страны. Проект поможет обеспечить надежное и доступное электроснабжение домашних хозяйств и предприятий за счет развития сети и увеличения возможностей для импорта электроэнергии на 900 МВт при круглогодичном импорте энергии в 3 ТВт.ч", - цитируется в сообщении специалист АБР по энергетике Нана Гургенидзе.
В настоящее время в Афганистане только около 34% населения имеет доступ к электросетям.
АБР является одним из крупнейших партнеров Афганистана в сфере развития энергетического сектора с совокупными обязательствами (в виде грантов) в размере $1,77 млрд с 2002 года.
Энергосистемы Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана объединены в Центральноазиатскую энергетическую систему - региональную сеть электропередачи, созданную в эпоху Советского Союза.
Армения ведет ракетный обстрел Азербайджана с армянской территории, Баку готов дать адекватный ответ - Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом военном вертолете в Карабахе
Без полного урегулирования конфликта в Карабахе перемирие носит хрупкий характер – глава МИД Азербайджана
Госагентство ОМС закупает лицензии ПО и услуги поддержки
Денежная база в Азербайджане за 9 месяцев увеличилась на 0,6%, в сентябре - на 2,7%
С терминала Джейхан в Турции в январе-сентябре отгружено около 163 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД – BOTAS
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 11 тыс. человек, число инфицированных - 33,8 млн - университет Хопкинса
Носители генов неандертальцев могут переносить COVID-19 в более тяжелой форме - исследование
Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к главе государству
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
AccessBank объявляет Тендер по закупке UPS
Caspian Energy Club обратился к предпринимателям с просьбой поддержать азербайджанскую армию.
Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори