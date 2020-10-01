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Финансы 01.10.2020 12:40

Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе около $63 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $62,8 млн.

На предыдущем аукционе 29 сентября ЦБА продал банкам инвалюты на $62,2 млн.

"Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $62,8 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро четверга", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

В марте в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с 29 марта спрос начал постепенно снижаться. Однако, в июле наблюдался некоторый рост спроса на валюту на аукционах

Как сообщалось ранее, по данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-августе 2020 года фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму $5 млрд 3,7 млн (рост на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ), в том числе в марте - $1 млрд 928,3 млн, в апреле - $531,1 млн, в мае - $334 млн, в июне - $373,2 млн, июле - $515,5 млн, августе - $478 млн.

ГНФАР заявил, что в текущем году планирует продать на валютных аукционах инвалюты на $6,8 млрд.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АУКЦИОН, ВАЛЮТНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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