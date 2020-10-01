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Финансы 01.10.2020 12:51

Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 9 месяцев увеличились на 3,7%, в сентябре - на 0,1%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 494,1 млн на 30 сентября 2020 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2019 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 258 млн. Таким образом, в январе-сентябре 2020 года валютные резервы Центробанка увеличились на 3,7%.

При этом в сентябре валютные резервы ЦБА увеличились на 0,1% или на $7,5 млн.

Как сообщалось ранее, в 2019 году валютные резервы Центробанка увеличились на 11,2%.

А.Мамедов

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Тэги: ЦБА, ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]