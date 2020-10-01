Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 9 месяцев увеличились на 3,7%, в сентябре - на 0,1%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 494,1 млн на 30 сентября 2020 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2019 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 258 млн. Таким образом, в январе-сентябре 2020 года валютные резервы Центробанка увеличились на 3,7%.

При этом в сентябре валютные резервы ЦБА увеличились на 0,1% или на $7,5 млн.

Как сообщалось ранее, в 2019 году валютные резервы Центробанка увеличились на 11,2%.

А.Мамедов