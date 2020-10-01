Армения ведет ракетный обстрел Азербайджана с армянской территории, Баку готов дать адекватный ответ - Минобороны Азербайджана

Армянская сторона ведет ракетный обстрел Азербайджана с территории Геруского района Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

Минобороны подчеркивает, что ракеты, выпущенные с Геруского района Армении, попали на линию фронта в Джабраил-Физулинском направлении.

«Азербайджан требует от Армении немедленно прекратить ракетные обстрелы. В противном случае азербайджанская сторона даст адекватный ответ», - подчеркивает Минобороны.

Р.Ахмедов