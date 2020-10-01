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Карабахский конфликт 01.10.2020 12:59

Армения ведет ракетный обстрел Азербайджана с армянской территории, Баку готов дать адекватный ответ - Минобороны Азербайджана

Армянская сторона ведет ракетный обстрел Азербайджана с территории Геруского района Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

Минобороны подчеркивает, что ракеты, выпущенные с Геруского района Армении, попали на линию фронта в Джабраил-Физулинском направлении.

«Азербайджан требует от Армении немедленно прекратить ракетные обстрелы. В противном случае азербайджанская сторона даст адекватный ответ», - подчеркивает Минобороны.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]