Армения ведет ракетный обстрел Азербайджана с армянской территории, Баку готов дать адекватный ответ - Минобороны Азербайджана

Армянская сторона ведет ракетный обстрел Азербайджана с территории Геруского района Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.
Минобороны подчеркивает, что ракеты, выпущенные с Геруского района Армении, попали на линию фронта в Джабраил-Физулинском направлении.
«Азербайджан требует от Армении немедленно прекратить ракетные обстрелы. В противном случае азербайджанская сторона даст адекватный ответ», - подчеркивает Минобороны.
Р.Ахмедов
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