Денежная база в Азербайджане за 9 месяцев увеличилась на 0,6%, в сентябре - на 2,7%

Объем денежной базы в Азербайджане на 30 сентября 2020 года составляет 12 млрд 230,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 30 декабря 2019 года денежная база в Азербайджане составляла 12 млрд 152,5 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-сентябре 2020 года увеличилась на 0,6%.

В сентябре денежная база выросла на 322,6 млн манатов или на 2,7%.

В 2019 году рост денежной базы в Азербайджане составил 27,3%.

Н.Аббасова