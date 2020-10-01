AccessBank объявляет Тендер по закупке UPS

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Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 06.10.2020.
Армения ведет ракетный обстрел Азербайджана с армянской территории, Баку готов дать адекватный ответ - Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом военном вертолете в Карабахе
Без полного урегулирования конфликта в Карабахе перемирие носит хрупкий характер – глава МИД Азербайджана
Госагентство ОМС закупает лицензии ПО и услуги поддержки
Денежная база в Азербайджане за 9 месяцев увеличилась на 0,6%, в сентябре - на 2,7%
С терминала Джейхан в Турции в январе-сентябре отгружено около 163 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД – BOTAS
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 11 тыс. человек, число инфицированных - 33,8 млн - университет Хопкинса
Носители генов неандертальцев могут переносить COVID-19 в более тяжелой форме - исследование
Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к главе государству
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
АБР выделит $110 млн на проект увеличения энергопоставок из Центральной Азии в Афганистан
Президентский рейтинг у Зеленского составляет 30,1%, у Порошенко - 18,9% - опрос
Число новых случаев COVID-19 в Москве достигло максимума за 4 месяца
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори