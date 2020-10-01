АБР выделит Грузии кредит на $150 млн для улучшения системы водоснабжения

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) утвердил кредит для Грузии на $150 млн (в эквиваленте евро) для улучшения сервисов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также оказания помощи правительству в выработке комплексного подхода к развитию сектора.

Как говорится в сообщении на сайте АБР, цель данной программы - "помочь Грузии улучшить управление и эффективность этого сектора и, таким образом, сделать услуги в сфере водоснабжения и водоотведения более доступными для большего числа семей и предприятий".

При этом отмечается, что водоснабжение в Грузии осуществляется от четырех до 24 часов в сутки, что представляет значительный риск для здоровья во время пандемии коронавируса COVID-19. Около 92% городского и 64% сельского населения имеют водопроводную воду, в то время как лишь у 84% городского и 20% сельского населения имеется доступ к канализации, и только 36% всего населения страны имеет доступ к системе очистки сточных вод.

Кредит АБР поможет правительству Грузии в разработке единой политики в области водоснабжения и санитарии, которая в равной степени охватывает города и села, что укрепит способность местных органов власти и государственной компании United Water Supply Company of Georgia (UWSCG) адекватно удовлетворять потребности городского и сельского населения.

В сообщении говорится, что кредитные средства будут использоваться также для финансирования увеличения производственных и сервисных мощностей, что улучшит качество услуг водоснабжения и водоотведения в 57 городах 10 регионов Грузии.

АБР помогает улучшать системы водоснабжения и водоотведения в Грузии с 2011 года, на эти цели стране шестью траншами были предоставлены кредиты общим объемом $500 млн. Это расширило доступ к услугам водоснабжения и канализации для более чем 300 тыс. человек, проживающих в 12 городах по всей стране.

Грузия является членом АБР с февраля 2007 года. За этот период страна получила от банка около $2,8 млрд на поддержку бюджета и финансирование инфраструктурных, а также других проектов.