В Польше зарегистрировали рекордно высокое число заражений COVID-19 за последнее время

В Польше за сутки выявили почти 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, за последнее время это рекордно высокие цифры для этой страны, передают европейские СМИ.

На прошлой неделе в Польше регистрировали порядка 1 тыс. зараженных за сутки, однако в пятницу минувшей недели там выявили более 1,5 тыс. инфицированных. С начала пандемии в Польше выявили более 93,4 тыс. заражений коронавирусом, более 2,5 тыс. человек скончались.

Изначально Польшу затронула пандемия менее серьезно, чем соседние европейские страны, однако с мая, когда власти ослабили ограничения, ситуация начала ухудшаться, поскольку люди начали путешествовать, посещать родственников, свадьбы и праздники.

В Польше также с 1 сентября заработали детские сады и школы, однако правительство приняло решение ограничить работу ресторанов и баров до 22.00.