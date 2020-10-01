В Польше зарегистрировали рекордно высокое число заражений COVID-19 за последнее время

В Польше за сутки выявили почти 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, за последнее время это рекордно высокие цифры для этой страны, передают европейские СМИ.
На прошлой неделе в Польше регистрировали порядка 1 тыс. зараженных за сутки, однако в пятницу минувшей недели там выявили более 1,5 тыс. инфицированных. С начала пандемии в Польше выявили более 93,4 тыс. заражений коронавирусом, более 2,5 тыс. человек скончались.
Изначально Польшу затронула пандемия менее серьезно, чем соседние европейские страны, однако с мая, когда власти ослабили ограничения, ситуация начала ухудшаться, поскольку люди начали путешествовать, посещать родственников, свадьбы и праздники.
В Польше также с 1 сентября заработали детские сады и школы, однако правительство приняло решение ограничить работу ресторанов и баров до 22.00.
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