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Дальнее зарубежье 01.10.2020 15:44

В Польше зарегистрировали рекордно высокое число заражений COVID-19 за последнее время

В Польше за сутки выявили почти 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, за последнее время это рекордно высокие цифры для этой страны, передают европейские СМИ.

На прошлой неделе в Польше регистрировали порядка 1 тыс. зараженных за сутки, однако в пятницу минувшей недели там выявили более 1,5 тыс. инфицированных. С начала пандемии в Польше выявили более 93,4 тыс. заражений коронавирусом, более 2,5 тыс. человек скончались.

Изначально Польшу затронула пандемия менее серьезно, чем соседние европейские страны, однако с мая, когда власти ослабили ограничения, ситуация начала ухудшаться, поскольку люди начали путешествовать, посещать родственников, свадьбы и праздники.

В Польше также с 1 сентября заработали детские сады и школы, однако правительство приняло решение ограничить работу ресторанов и баров до 22.00.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]