American и United Airlines сокращают 32 тыс. сотрудников из-за отсутствия новых стимулов

Американские авиакомпании American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings (Inc. с четверга сократят более 32 тыс. рабочих мест на фоне отсутствия соглашения по новому пакету экономических стимулов, пишет The Wall Street Journal.
Авиакомпании намерены вернуть сотрудников, если соглашение будет достигнуто в ближайшие дни.
"Мы призываем наших избранных лидеров достичь компромисса, заключить сделку и спасти рабочие места", - заявила в среду вечером United, планирующая сократить 13,4 тыс. сотрудников.
American, которая намерена провести самые масштабные сокращения среди авиаперевозчиков, уведомила министра финансов США Стивена Мнучина, что готова снова нанять 19 тыс. сотрудников, если законодатели говорятся о выделении помощи в ближайшие дни, сообщил глава авиакомпании Даг Паркер в письме сотрудникам.
Авиаперевозчики рассматривали возможность отсрочить сокращения, к чему их в среду призвал глава Минфина. Однако, по словам Паркера, сохраняется высокая степень неопределенности.
Как отмечает WSJ, условия предоставления авиакомпаниям госпомощи в $25 млрд в рамках пакета стимулов, принятого в марте, защитили работников отрасли от влияния спада авиаперевозок. Хотя спрос начал восстанавливаться по сравнению с апрелем, активность в секторе остается на 70% ниже по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозируют, что убытки американских авиакомпаний в этом году составят $30 млрд, свидетельствуют данные FactSet.
Авиакомпании смогли привлечь миллиарды долларов на рынках капитала, а также государственные займы, однако они не хотят платить сотрудникам, в которых больше не нуждаются.
Авиаперевозчики и профсоюзы выступают за выделение еще $25 млрд госпомощи для выплаты зарплат в течение полугода.
Хотя и республиканцы, и демократы поддерживают предоставление госпомощи авиакомпаниям, они не могут договориться об общем объеме мер поддержки. На этой неделе спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин возобновили переговоры, однако в среду не смогли достичь соглашения. Палата представителей США решила перенести голосование по предложенному демократами пакету объемом $2,2 трлн.
На American и United Airlines придется основная доля сокращений, но другие авиаперевозчики, включая Hawaiian Airlines, также планируют сокращать штат. Другие представители отрасли, среди которых Southwest Airlines Co., не планируют сокращений на этой неделе, но отмечают, что в отсутствие помощи не смогут все время избегать этой меры.
United, изначально планировавшая ликвидировать 36 тыс. рабочих мест, пересмотрела свои намерения после достижения соглашения с профсоюзом пилотов, которое позволяет избежать части увольнений до июня.
На этой неделе министерство финансов США сообщило, что заключило соглашения о выделении кредитов семи авиакомпаниям, включая American и United Airlines, в соответствии с законом о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES).
Авиаперевозчики могут рассчитывать на дополнительные госзаймы, поскольку некоторые другие авиакомпании отказались от выделенных им кредитов из-за доступности частного финансирования.
Максимальный размер кредита на одну авиакомпанию не должен превышать $7,5 млрд, или 30% от общего объема выделенных средств. American Airlines на прошлой неделе сообщила, что получит заем объемом $5,5 млрд.
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