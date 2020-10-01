В Швейцарии с четверга разрешают массовые мероприятия более 1 тыс. человек

Власти Швейцарии с четверга начали разрешать проведение мероприятий, где собирается более 1 тыс. человек единовременно, несмотря на некоторый рост выявляемых случаев заражения COVID-19, пишут европейские СМИ.
Власти страны полагают, что культурные и спортивные мероприятия отныне можно проводить, если люди будут соблюдать правила гигиены и социальной дистанции. Теперь в Швейцарии будут проводиться футбольные и хоккейные матчи, концерты, выставки. Однако посетителям придется в обязательном порядке носить маски, наполненность залов не должна превышать две трети от общей вместимости помещения.
С июля в Швейцарии, как и во многих других европейских странах, растет число ежедневно выявляемых случаев заражения, однако не так интенсивно, как например, во Франции или Испании. Тем не менее, власти распорядились в некоторых регионах ввести обязательное ношение масок при посещении магазинов и других общественных мест, где можно легко заразиться COVID-19.
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