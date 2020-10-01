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СНГ 01.10.2020 17:20

Тихановская призывает страны мира решиться на санкции против белорусских официальных лиц

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывает страны, пока не решающиеся ввести персональные санкции против белорусских официальных лиц, сделать это.

"Мы благодарим тех, кто уже принял санкции. И призываем тех, кто хочет сделать это, но пока не решается, перейти к действиям и помочь нам в нашей борьбе", - сказала она в эфире французской радиостанции РТЛ.

Кроме того, она отметила, что белорусской оппозиции очень помогли бы санкции ЕС против белорусского руководства. "Мы и так уже слишком долго этого ждем", - добавила Тихановская.

По ее мнению, подобные ограничительные меры необходимы для оказания большего давления на Минск.

Говоря о ситуации в Белоруссии, она заверила, что акции протеста оппозиции будут продолжаться. "Демонстрации будут проводиться столько, сколько потребуется", - сказала Тихановская, отвечая на вопрос о том, не опасается ли она, что сторонники оппозиции выдохнутся и прекратят борьбу против властей.

Также Тихановская заявила, что считает нужным как можно быстрее организовать новые президенты Белоруссии. "Чем раньше это произойдет, тем лучше", - заявила собеседница радиостанции.

В конце сентября Канада и Великобритания сообщили, что вводят персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных официальных лиц. Вопрос о санкциях обсуждается и в ЕС.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТИХАНОВСКАЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]