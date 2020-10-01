Veolia продлила срок предложения о выкупе доли Suez по просьбе Engie, интерес к пакету проявил Ardian

Французский оператор коммунальных услуг Veolia Environnement SA согласился продлить срок действия улучшенного предложения о покупке 29,9%-ной доли в конкурирующей Suez SA у энергокомпании Engie SA по просьбе самой Engie.
В среду Veolia повысила размер предложения о покупке доли в Suez до 3,4 млрд евро с 2,9 млрд евро. Engie приняла это предложение, заявив, что оно соответствует ее ожиданиям как в плане цены, так и социальных гарантий, но попросила Veolia продлить срок его действия до 5 октября.
Veolia пообещала полностью сохранить штат сотрудников Suez во Франции. Кроме того, она заявила, что объявит тендерное предложение на покупку оставшихся 70,1% акций Suez лишь на дружественной основе, с учетом рекомендаций совета директоров компании.
Suez критически высказалась о новом предложении Veolia, заявив, что оно не соответствует интересам акционеров компании и других заинтересованных лиц. Suez намерена "использовать все имеющиеся в распоряжении средства, чтобы избежать ее надвигающегося поглощения конкурентом".
Компания призвала Engie не принимать условия Veolia.
"Совет директоров готовится как можно быстрее объявить о решении, которое бы устроило все заинтересованные стороны", - заявила Suez.
В четверг французский фонд прямых инвестиций Ardian проинформировал Engie о своей заинтересованности в покупке 29,9%-ной доли Suez.
Ardian сообщил, что его предложение поддерживается Suez. Фонд хотел бы создать консорциум частных и государственных институциональных инвесторов, преимущественно французских, для приобретения доли Engie в Suez.
Слияние Veolia и Suez привело бы к созданию компании с годовой выручкой более 40 млрд евро и широким кругом активов в различных сегментах коммунальных услуг - от водоснабжения и утилизации отходов до переработки пластика, рекультивации земель и оптимизации энергопотребления.
Акции Suez прибавляют в цене 1,3% на торгах в четверг, Veolia - 0,7%, Engie - 1,3%.
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