Генсек Совета Европы призывает прекратить военные действия в Карабахе и начать переговоры

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич призвала все стороны нагорно-карабахского конфликта незамедлительно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, чтобы избежать глубокого гуманитарного кризиса.

В распространенном в четверг заявлении генсек СЕ подчеркнула, что с эскалацией конфликта растет число жертв среди гражданского населения.

"Я скорблю о гибели множества людей, включая гражданских, ставших жертвами военных действий. Никакие политические соображения не могут оправдать ужас и страдания этих женщин, мужчин, детей", - заявила Пейчинович-Бурич.

"Умоляю все стороны конфликта немедленно прекратить военные действия", - подчеркнула она.

"Мирное решение должно быть найдено за столом переговоров, чтобы предотвратить глубокий гуманитарный кризис", - заявила генсек СЕ.