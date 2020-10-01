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Карабахский конфликт 01.10.2020 14:42

Генсек Совета Европы призывает прекратить военные действия в Карабахе и начать переговоры

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич призвала все стороны нагорно-карабахского конфликта незамедлительно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, чтобы избежать глубокого гуманитарного кризиса.

В распространенном в четверг заявлении генсек СЕ подчеркнула, что с эскалацией конфликта растет число жертв среди гражданского населения.

"Я скорблю о гибели множества людей, включая гражданских, ставших жертвами военных действий. Никакие политические соображения не могут оправдать ужас и страдания этих женщин, мужчин, детей", - заявила Пейчинович-Бурич.

"Умоляю все стороны конфликта немедленно прекратить военные действия", - подчеркнула она.

"Мирное решение должно быть найдено за столом переговоров, чтобы предотвратить глубокий гуманитарный кризис", - заявила генсек СЕ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕ, КАРАБАХ, КОНФЛИКТ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]