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Транспорт и связь 01.10.2020 14:49

Украина отменяет авиарейс в Ереван 2 октября из-за конфликта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет рейс в Ереван, который должен был вылетать 2 октября, в связи с возникшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

"Решено отменить третий регулярный рейс Киев-Ереван PS611, запланированный на пятницу 2 октября в 17:10 UTC. Авиакомпания приняла соответствующее решение, руководствуясь исключительно высоким приоритетом безопасности полетов и необходимостью соблюдения международных стандартов авиабезопасности. Кроме этого, самостоятельные действия МАУ по ограничению полетов в зону конфликта синхронизируются с позицией Государственной авиационной службы Украины", - сообщили в пресс-службе МАУ в четверг.

При этом компания отмечает, что ее представители обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирами указанного рейса и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

Ранее МАУ из-за армяно-азербайджанского конфликта отменила выполнение рейсов Киев-Ереван, запланированных на 28 сентября и 1 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, РЕЙС, АРМЕНИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]